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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:56
clientage написав: wig написав:
Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.
Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк
7% и шоб >25000
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:01
Мизантрóп написав: clientage написав: wig написав:
Пора повышенный кэшбек вводить для тех, кто расплачивается собственными средствами.
Поддерживаю!
Фиксированная ставка, 5%, чистыми... ну как у Симы
И не нуна нам тут ля-ля-ля-тополя про безотделенный банк
7% и шоб >25000
Нее, банда этого не потянет точно. Я и 5 то попросил с надеждой, шо хоть 3 дадут на постоянной основе (читыми) и мона 20% на животных раз в квартал -- мне хватит скупиться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:34
mephala написав:
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:26
klug написав: mephala написав:
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
Пароль от приложения.
Поэтому,карту с фин.номером,вместе, носить опасно.
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mihasik
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:55
mihasik написав: klug написав: mephala написав:
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
Пароль от приложения.
Поэтому,карту с фин.номером,вместе, носить опасно.
Ну, приходить і що? У вас типовий пін на СІМ-картці чи телефон розлочується свайпом? Потурбуйтеся ж про свою безпеку, не залишайте ключ у дверях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 28 лис, 2018 04:14
А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?
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Surfer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 04:40
Surfer написав:
А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?
вам договор новой почтой придет
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Hack-Stock
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Додано: Сер 28 лис, 2018 06:44
Hack-Stock написав:
вам договор новой почтой придет
Что-то последнее время перестали присылать на мелкие вклады. Может, через поддержку надо требовать... Раньше присылали сами
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sola
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Додано: Сер 28 лис, 2018 07:07
newbie написав:monobank_ua
Т.е., если у клиента увели пин и он хотя бы на какое-то время утратил контроль над телефоном (устройством), на котором находятся otp (смс) и почта, то аккаунт уводится. При том, что телефон у клиента и он типа никому ничего не разглашал. Как и где уводится пин - другой вопрос, но его частое использование располагает к этому.
Негусто. 2-х факторная авторизация вроде есть, но с другой стороны, если все это на одном телефоне, доверие к ней падает. Если сравнить это с классикой - паролем в веб приложение и телефоном, который нужно украсть или перевыпустить симку к нему, то безопасность не такая (хотя в веб приложениях она тоже снизилась из-за "покращень").
Короче, баловство это все (платить с устройств, использующихся для игр и прочей ерунды). Надо, как ИТ-шники, разрабатывающее это, носить в банк бумажные платежки
Привяжите любую карту к Гугл пей)
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guntherhouse777
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