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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:28
klug написав: mephala написав:
а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.
Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?
ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.
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mephala
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