ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:28
ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:14
Приходит в апликуху. Но! Если мошенник угнал только симку, а доступа к приложению у него пока нет, есть возможность подтвердить транзакцию и через СМС.
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