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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1049105010511052
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:28

  klug написав:
  mephala написав:а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.

Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?

ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:14

  mephala написав:ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.

Приходит в апликуху. Но! Если мошенник угнал только симку, а доступа к приложению у него пока нет, есть возможность подтвердить транзакцию и через СМС.
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wig
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