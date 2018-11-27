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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053>
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:28

  klug написав:
  mephala написав:а тут писец полный. если у чела украли фин телефон и карту то переведут что хош и куда хош. даже 3дсек не поможет - пароль то на телефон приходит.

Які паролі? Ви хоч раз платили котокарткою в Інтернеті?

ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:14

  mephala написав:ну если вы такой продвинутый то расскажите куда приходит пароль по 3дсек.

Приходит в апликуху. Но! Если мошенник угнал только симку, а доступа к приложению у него пока нет, есть возможность подтвердить транзакцию и через СМС.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:23

Re: Monobank

Ну вот вам и здрасьте. Банк "честных кешбеков" полностью сдулся:
В группе фб дубилет
"Друзья, хотим с вами поделиться новостью о кешбеках.

Как вы знаете, на этой неделе банки активно поднимали ставки на депозиты. Это является следствием сложного новостного фона, который происходит сейчас в Украине.

Сегодня свои ставки на депозиты поднял и монобанк — вклады на 6 месяцев мы подняли до 17%, на 12 месяцев — до 18%.

Из-за роста депозитных ставок (то есть роста стоимости ресурсов) банки обычно идут на повышение ставки за кредиты. Это решение мы активно обсуждали вместе с нашими партнерами в Универсал Банке. Но в итоге мы решили вместо повышения кредитной ставки поступить иначе.

С первого декабря клиентам monobank будет предложена новая схема кешбеков: теперь за траты в собственные средства процент будет таким же, как обычно, а за траты в счет кредитных средств будет кешбек 1% (в рамках тех категорий, которые вы выберите). Если вам интересно узнать подробней о кухне кешбеков, приглашаю вас почитать пост на эту тему, который несколько месяцев назад писал Олег Гороховский в этой группе.

Мы осознаем, что это решение может вас расстроить, но, к сожалению, в сложившихся условиях нам пришлось выбирать между вариантами, каждый из которых расстроил бы часть клиентов.

Надеюсь на ваше понимание. Очень ждем, что военное положение скоро закончится и страна, а вместе с ней и банковская система начнут возвращаться в нормальное русло.
Спасибо!"

И да, это решение расстроит не нас, а того, кто в декабре увидит, что вашими картами перестали пользоваться при покупках от слова совсем.
Теперь даже доходная от Конкорда выглядит очень привлекательно - тот же 1% кешбека, только на все и плюс 11% годовых на остаток.
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 28 лис, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:42

  Stringer написав:И да, это решение расстроит не нас, а того, кто в декабре увидит, что вашими картами перестали пользоваться при покупках

Лично я не перестану.
В сложной финансовой ситуации, социльно-ответственный свинорыл подставит плечо банку, а не наоборот. Если процент за собственные средства будет существенно выше, чем за кредитные конкурирующих банков, я ваш клиент. Цьомки!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:44

  wig написав:
  Stringer написав:И да, это решение расстроит не нас, а того, кто в декабре увидит, что вашими картами перестали пользоваться при покупках

Лично я не перестану.
В сложной финансовой ситуации, социльно-ответственный свинорыл подставит плечо банку, а не наоборот. Если процент за собственные средства будет существенно выше, чем за кредитные конкурирующих банков, я ваш клиент. Цьомки!

А процент за свои вполне конкурирентный - 0 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:46

  wig написав:
  Stringer написав:И да, это решение расстроит не нас, а того, кто в декабре увидит, что вашими картами перестали пользоваться при покупках

Лично я не перестану.
В сложной финансовой ситуации, социльно-ответственный свинорыл подставит плечо банку, а не наоборот. Если процент за собственные средства будет существенно выше, чем за кредитные конкурирующих банков, я ваш клиент. Цьомки!

Тобто банду будете кредитувати під 18% грязними?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

  Stringer написав:А процент за свои вполне конкурирентный - 0

Написано, как обычно. Что я расцениваю, как до 20 грязными.
Еще бы вот только на остаток процентов 15, а то 10 что б постоянно свои держать маловата.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

с 1 числа такое или когда ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48

Re: Monobank

Могли бы сделать, чтобы при оплате кредитными давали 1% за всё.
Видимо проект не окупает себя. А свинорылы и льготнтки им надоели... Банк без отделений, расходов нет. Ну-ну.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:49

Re: Monobank

Моно, пока!
Алла, превед!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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