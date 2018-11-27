"Друзья, хотим с вами поделиться новостью о кешбеках.



Как вы знаете, на этой неделе банки активно поднимали ставки на депозиты. Это является следствием сложного новостного фона, который происходит сейчас в Украине.



Сегодня свои ставки на депозиты поднял и монобанк — вклады на 6 месяцев мы подняли до 17%, на 12 месяцев — до 18%.



Из-за роста депозитных ставок (то есть роста стоимости ресурсов) банки обычно идут на повышение ставки за кредиты. Это решение мы активно обсуждали вместе с нашими партнерами в Универсал Банке. Но в итоге мы решили вместо повышения кредитной ставки поступить иначе.



С первого декабря клиентам monobank будет предложена новая схема кешбеков: теперь за траты в собственные средства процент будет таким же, как обычно, а за траты в счет кредитных средств будет кешбек 1% (в рамках тех категорий, которые вы выберите). Если вам интересно узнать подробней о кухне кешбеков, приглашаю вас почитать пост на эту тему, который несколько месяцев назад писал Олег Гороховский в этой группе.



Мы осознаем, что это решение может вас расстроить, но, к сожалению, в сложившихся условиях нам пришлось выбирать между вариантами, каждый из которых расстроил бы часть клиентов.



Надеюсь на ваше понимание. Очень ждем, что военное положение скоро закончится и страна, а вместе с ней и банковская система начнут возвращаться в нормальное русло.

Спасибо!"