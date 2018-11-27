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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51
wig написав: Stringer написав:
А процент за свои вполне конкурирентный - 0
Написано, как обычно. Что я расцениваю, как до 20 грязными.
Еще бы вот только на остаток процентов 15, а то 10 что б постоянно свои держать маловата.
Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53
Stringer написав:
Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
Такси тоже нормально идет. Жаль, аптеки сильно порезали. В дебетном варианте совсем будет неконкурентно, если есть возможность подождать до выходных (Вика), или расплатиться онлайн (Идея).
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wig
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:57
wig написав: Stringer написав:
Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
Такси тоже нормально идет. Жаль, аптеки сильно порезали. В дебетном варианте совсем будет неконкурентно, если есть возможность подождать до выходных (Вика), или расплатиться онлайн (Идея).
О , ну значит вскроется банда не техников кинотеатров, а операторов служб такси бу-го-га
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59
Заметьте, Дуб написал так, будто они еще и одолжение делают клиентам.
Подняли ставки по депо аж на 1%, но для этого понадобилась сущая безделица: изникчемить кешбек за кредитные.
Если процент за собственные средства будет существенно выше, чем за кредитные конкурирующих банков, я ваш клиент.
Не будет.
Процент и раньше был не ахти, а сейчас так вообще: тратить свои под жалкие 2% - даже не смешно.
Банк без отделений проигрывает практически по всем параметрам многим олдскульным банкам
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:02
Surfer написав:
А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?
Скажите, а кому-нибудь помог бумажный договор хоть однажды? Ну, хотя бы, при ВА? Например, вас в списках фонда почему-то не оказалось, а на ваше обращение фонд говорит, что вы не вкладчик. И тут вы достаёте Бумажный Договор с Печатью, и фонд сразу так: а, ну тогда конечно, и включает вас во все списки, и деньги выплачивает?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05
mustbe написав:
Не будет.
Процент и раньше был не ахти, а сейчас так вообще: тратить свои под жалкие 2% - даже не смешно.
2 грязными в гастрономах. Конечно, я и за кредитные там моно-карту не достаю.
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wig
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:12
Stringer написав:
Ну вот вам и здрасьте. Банк "честных кешбеков" полностью сдулся:
В группе фб дубилет
"Друзья, хотим с вами поделиться новостью о кешбеках.
[...]
Гарно попіарилися перед запуском чугунієвої банки. Народ буде у чергах стояти, щоб закинути 2+ фони такому стабільному партнеру, на якого завжди можна покластись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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