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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51

  wig написав:
  Stringer написав:А процент за свои вполне конкурирентный - 0

Написано, как обычно. Что я расцениваю, как до 20 грязными.
Еще бы вот только на остаток процентов 15, а то 10 что б постоянно свои держать маловата.

Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53

  Stringer написав:Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение

Такси тоже нормально идет. Жаль, аптеки сильно порезали. В дебетном варианте совсем будет неконкурентно, если есть возможность подождать до выходных (Вика), или расплатиться онлайн (Идея).
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:57

  wig написав:
  Stringer написав:Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение

Такси тоже нормально идет. Жаль, аптеки сильно порезали. В дебетном варианте совсем будет неконкурентно, если есть возможность подождать до выходных (Вика), или расплатиться онлайн (Идея).

О , ну значит вскроется банда не техников кинотеатров, а операторов служб такси бу-го-га :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59

Заметьте, Дуб написал так, будто они еще и одолжение делают клиентам.
Подняли ставки по депо аж на 1%, но для этого понадобилась сущая безделица: изникчемить кешбек за кредитные.

Если процент за собственные средства будет существенно выше, чем за кредитные конкурирующих банков, я ваш клиент.

Не будет.
Процент и раньше был не ахти, а сейчас так вообще: тратить свои под жалкие 2% - даже не смешно.

Банк без отделений проигрывает практически по всем параметрам многим олдскульным банкам
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:02

  Surfer написав:А какие гарантии на вклады открытые в нете без договоров ? Как в случае чего доказывать свое право на собственные финансы в инет банке ?

Скажите, а кому-нибудь помог бумажный договор хоть однажды? Ну, хотя бы, при ВА? Например, вас в списках фонда почему-то не оказалось, а на ваше обращение фонд говорит, что вы не вкладчик. И тут вы достаёте Бумажный Договор с Печатью, и фонд сразу так: а, ну тогда конечно, и включает вас во все списки, и деньги выплачивает?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05

  mustbe написав:Не будет.
Процент и раньше был не ахти, а сейчас так вообще: тратить свои под жалкие 2% - даже не смешно.

2 грязными в гастрономах. Конечно, я и за кредитные там моно-карту не достаю.
wig
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  #<1 ... 1050105110521053
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