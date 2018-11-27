Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51
Всего по паре мсс по двум категориям...
ну и через месяц, в связи с "бандитской деятельностью шайки техников кинотеатров" будет заколочен последний гвоздь в это недоразумение
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53
Такси тоже нормально идет. Жаль, аптеки сильно порезали. В дебетном варианте совсем будет неконкурентно, если есть возможность подождать до выходных (Вика), или расплатиться онлайн (Идея).
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:57
О , ну значит вскроется банда не техников кинотеатров, а операторов служб такси бу-го-га
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59
Заметьте, Дуб написал так, будто они еще и одолжение делают клиентам.
Подняли ставки по депо аж на 1%, но для этого понадобилась сущая безделица: изникчемить кешбек за кредитные.
Не будет.
Процент и раньше был не ахти, а сейчас так вообще: тратить свои под жалкие 2% - даже не смешно.
Банк без отделений проигрывает практически по всем параметрам многим олдскульным банкам
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:02
Скажите, а кому-нибудь помог бумажный договор хоть однажды? Ну, хотя бы, при ВА? Например, вас в списках фонда почему-то не оказалось, а на ваше обращение фонд говорит, что вы не вкладчик. И тут вы достаёте Бумажный Договор с Печатью, и фонд сразу так: а, ну тогда конечно, и включает вас во все списки, и деньги выплачивает?
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05
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