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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1052105310541055>
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22

  Stringer написав:Ну вот вам и здрасьте. Банк "честных кешбеков" полностью сдулся...

Интерестно, а кто тут загонщик верблюдофф то? :mrgreen:

Еще мона ввести абонку за карту... даж комисс за попытку оформить заявку -- типа проверка совместимости смарта с их апликухой :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:24

  clientage написав:Еще мона ввести абонку за карту...

Ну а чо, Дельта ввела перед смертью. Пришлось закрыть, а то так бы и валялась.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:29

В других банках это как-то медленнее происходит.
Моня же сумел сдуться всего за год:
из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды,
в абсолютно неконкурентное недоразумение, умеющее только щёки надувать.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:32

  mustbe написав:из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды, в абсолютно неконкурентное недоразумение

Не надо хаять. Все же подлечились за год? Начитались? Накатались в таксо?
Спасибо Моне!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:34

Re: Monobank

Кешбек за кредитні на кожну з двох вибраних категорій 1% чи -1% від кожної?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:35

  wig написав:
  mustbe написав:из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды, в абсолютно неконкурентное недоразумение

Не надо хаять. Все же подлечились за год? Начитались? Накатались в таксо?
Спасибо Моне!

Спасибо Моня за всё. И всьоо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:35

  demichh написав:с 1 числа такое или когда ?

с военного положения :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:40

Re: Monobank

Отдам нуждающимся свой кредитный лимит 170 000 (по двум картам). :D
Погашу все досрочно за кэшбек 5% за свои.
И это еще не самое большое предложение на рынке.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

Спасибо хоть предупридили,до начала...Нужно аптечку затарить!
Достается Вика с чистым 1% на всё, а моня гасится за траты ноября, категории даже можно и не открывать.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:12

  mihasik написав:Спасибо хоть предупридили,до начала...Нужно аптечку затарить!
Достается Вика с чистым 1% на всё, а моня гасится за траты ноября, категории даже можно и не открывать.

Если есть Вика, так же точно затарите в любой выходной.
wig
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