Интерестно, а кто тут загонщик верблюдофф то?
Еще мона ввести абонку за карту... даж комисс за попытку оформить заявку -- типа проверка совместимости смарта с их апликухой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22
Интерестно, а кто тут загонщик верблюдофф то?
Еще мона ввести абонку за карту... даж комисс за попытку оформить заявку -- типа проверка совместимости смарта с их апликухой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:24
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:29
В других банках это как-то медленнее происходит.
Моня же сумел сдуться всего за год:
из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды,
в абсолютно неконкурентное недоразумение, умеющее только щёки надувать.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:32
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:34
Re: Monobank
Кешбек за кредитні на кожну з двох вибраних категорій 1% чи -1% від кожної?
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:35
Спасибо Моня за всё. И всьоо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:35
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:40
Re: Monobank
Отдам нуждающимся свой кредитный лимит 170 000 (по двум картам).
Погашу все досрочно за кэшбек 5% за свои.
И это еще не самое большое предложение на рынке.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05
Спасибо хоть предупридили,до начала...Нужно аптечку затарить!
Достается Вика с чистым 1% на всё, а моня гасится за траты ноября, категории даже можно и не открывать.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:12
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