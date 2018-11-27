Это само собой. Но до выходных, ещё, много трат всяких.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:30
Это само собой. Но до выходных, ещё, много трат всяких.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15
Мне помог, когда с фондом судился. На фонд он никак не повлиял, но без него суд бы иск не принял. Еще раньше помогал, когда с банком судился, но там фонд влез и все перебил.
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:10
Ну, вот и я почуствовал введение военного положения. Запросил 10 000 грн. кредитного лимита, а в ответ отказ. Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально. Служба поддержки не помогла...
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:13
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:22
Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
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