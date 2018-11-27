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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:30
wig написав: mihasik написав:
Спасибо хоть предупридили,до начала...Нужно аптечку затарить!
Достается Вика с чистым 1% на всё, а моня гасится за траты ноября, категории даже можно и не открывать.
Если есть Вика, так же точно затарите в любой выходной.
Это само собой. Но до выходных, ещё, много трат всяких.
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mihasik
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15
M-Audio написав:
Скажите, а кому-нибудь помог бумажный договор хоть однажды? Ну, хотя бы, при ВА? Например, вас в списках фонда почему-то не оказалось, а на ваше обращение фонд говорит, что вы не вкладчик. И тут вы достаёте Бумажный Договор с Печатью, и фонд сразу так: а, ну тогда конечно, и включает вас во все списки, и деньги выплачивает?
Мне помог, когда с фондом судился. На фонд он никак не повлиял, но без него суд бы иск не принял. Еще раньше помогал, когда с банком судился, но там фонд влез и все перебил.
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newbie
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:10
Ну, вот и я почуствовал введение военного положения. Запросил 10 000 грн. кредитного лимита, а в ответ отказ. Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально. Служба поддержки не помогла...
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Stasevich
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:13
Stasevich написав:
Ну, вот и я почуствовал введение военного положения. Запросил 10 000 грн. кредитного лимита, а в ответ отказ. Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально. Служба поддержки не помогла...
это вы что, его постоянно гоняли от 100000 до нуля и обратно? и сколько раз?
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Stringer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:22
Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
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Stasevich
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