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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1052105310541055
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:30

  wig написав:
  mihasik написав:Спасибо хоть предупридили,до начала...Нужно аптечку затарить!
Достается Вика с чистым 1% на всё, а моня гасится за траты ноября, категории даже можно и не открывать.

Если есть Вика, так же точно затарите в любой выходной.

Это само собой. Но до выходных, ещё, много трат всяких.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15

  M-Audio написав:Скажите, а кому-нибудь помог бумажный договор хоть однажды? Ну, хотя бы, при ВА? Например, вас в списках фонда почему-то не оказалось, а на ваше обращение фонд говорит, что вы не вкладчик. И тут вы достаёте Бумажный Договор с Печатью, и фонд сразу так: а, ну тогда конечно, и включает вас во все списки, и деньги выплачивает?

Мне помог, когда с фондом судился. На фонд он никак не повлиял, но без него суд бы иск не принял. Еще раньше помогал, когда с банком судился, но там фонд влез и все перебил.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:10

Ну, вот и я почуствовал введение военного положения. Запросил 10 000 грн. кредитного лимита, а в ответ отказ. Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально. Служба поддержки не помогла...
Stasevich
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:13

  Stasevich написав:Ну, вот и я почуствовал введение военного положения. Запросил 10 000 грн. кредитного лимита, а в ответ отказ. Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально. Служба поддержки не помогла...

это вы что, его постоянно гоняли от 100000 до нуля и обратно? и сколько раз?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:22

Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
Stasevich
 
Повідомлень: 84
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:50

Re: Monobank

  Stasevich написав:Раньше до 100 000 грн. без проблем и моментально.
Забудьте про эти времена. Многие лета с тех пор прошли. Клиентуру собрали, смысла раскидываться лимитами нет и так много льготников понасобирали...

Возможно, нагрузка кредитная большая или доки нужны. А так сейчас лимитами не раскидываются.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:58

  Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

ну вот вы его все время планомерно уменьшали - банк пошел вам на встречу...
зачем же вы так делали, в чем была необходимость уменьшать постоянно лимит?
Stringer
 
Повідомлень: 8501
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Подякував: 252 раз.
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