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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057>
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:58

Кредлима - много не бывает
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:07

  mustbe написав:Кредлима - много не бывает

Только когда очень хочешь 7ю кредитку- отказывают. Или дают мизерный лимит.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12

  wig написав:
  mustbe написав:из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды, в абсолютно неконкурентное недоразумение

Не надо хаять. Все же подлечились за год? Начитались? Накатались в таксо?
Спасибо Моне!

Я говорю Спасибо уже 6 месяцев. В этом даже категории кешбека не выбирал.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:15

Re: Monobank

В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:16

Re: Monobank

medeivalb написав:В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.
Это чтобы никто не отпетлял от грядущей абонки за карту
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:27

  medeivalb написав:В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.

Для закрытия карт банк без отделений просит вас подойти к ближайшему отделению :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:05

Re: Monobank

Вижу, котики не сыграли...
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:13

Кстати, Моня "случайно" "забыл" упомянуть о том, что он срезал ставки по месячным депо
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:15

Re: Monobank

Не забыл, было письмо пару недель назад.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:35

  lel написав:А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?


в каком ?
Alex6
 
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