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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:58
Кредлима - много не бывает
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:07
mustbe написав:
Кредлима - много не бывает
Только когда очень хочешь 7ю кредитку- отказывают. Или дают мизерный лимит.
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lel
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12
wig написав: mustbe написав:
из перспективного амбициозного новичка, подающего большие надежды, в абсолютно неконкурентное недоразумение
Не надо хаять. Все же подлечились за год? Начитались? Накатались в таксо?
Спасибо Моне!
Я говорю Спасибо уже 6 месяцев. В этом даже категории кешбека не выбирал.
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pavyak
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:15
В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.
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medeivalb
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:16
medeivalb написав:В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.
Это чтобы никто не отпетлял от грядущей абонки за карту
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Alex_ki
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:27
medeivalb написав:
В связи с последними обсуждениями, зашел в приложение Монобанка. Был удивлен, кнопка "закрыть карту" исчезла. Еще в прошлом обновлении кнопка была.
Для закрытия карт банк без отделений просит вас подойти к ближайшему отделению
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curiousobro
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1
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:05
Вижу, котики не сыграли...
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:13
Кстати, Моня "случайно" "забыл" упомянуть о том, что он срезал ставки по месячным депо
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:15
Не забыл, было письмо пару недель назад.
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Surz
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:35
lel написав:
А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?
в каком ?
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Alex6
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