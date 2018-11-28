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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:38

  Alex6 написав:
  lel написав:А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?


в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

  Shustoff написав:
  Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.
Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.


Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?

Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.

и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01

Re: Monobank

Иногда есть возможность осваивать этот лимит, типа жена кассир АТБ или ещё лучше эпицентра (утрирую)

Тогда чем больше лимит - тем лучше :)

деньги банка превращаются таким образом в личные деньги, которые можно с пользой вложить в депозит к примеру.
Но таких возможностей практически нет у большинства, так большой лимит в принципе и не нужен большинству.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:22

Re: Monobank

Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:23

  ALEX66 написав:Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .


Ну что за народ? Я, например, сначала читаю ветку где хочу что-то написать, а потом уже пишу.
WachtAmRhein
 
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