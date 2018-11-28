Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:38
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51
Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?
Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.
и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01
Re: Monobank
Иногда есть возможность осваивать этот лимит, типа жена кассир АТБ или ещё лучше эпицентра (утрирую)
Тогда чем больше лимит - тем лучше
деньги банка превращаются таким образом в личные деньги, которые можно с пользой вложить в депозит к примеру.
Но таких возможностей практически нет у большинства, так большой лимит в принципе и не нужен большинству.
Додано: Чет 29 лис, 2018 00:22
Re: Monobank
Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .
Додано: Чет 29 лис, 2018 00:23
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