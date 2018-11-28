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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:38
Alex6 написав: lel написав:
А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?
в каком ?
Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны
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curiousobro
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51
Shustoff написав: Stasevich написав:Stringer
До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.
Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.
Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?
Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.
и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01
Иногда есть возможность осваивать этот лимит, типа жена кассир АТБ или ещё лучше эпицентра (утрирую)
Тогда чем больше лимит - тем лучше
деньги банка превращаются таким образом в личные деньги, которые можно с пользой вложить в депозит к примеру.
Но таких возможностей практически нет у большинства, так большой лимит в принципе и не нужен большинству.
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curiousobro
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:22
Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .
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ALEX66
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:23
ALEX66 написав:
Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .
Ну что за народ? Я, например, сначала читаю ветку где хочу что-то написать, а потом уже пишу.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:40
WachtAmRhein написав: ALEX66 написав:
Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .
Ну что за народ? Я, например, сначала читаю ветку где хочу что-то написать, а потом уже пишу.
Чукчи без вас знают, что им положено
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Stringer
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:50
Surfer написав: Shustoff написав: Stasevich написав:Stringer
До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.
Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.
Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?
Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.
и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
Во-первых, слишком частые запросы в УБКИ со стороны пользователя вредят кредитной истории, это - аксиома.
Во-вторых, никакой опасности нет, если не светить карту при оплате на сомнительных сайтах. И потом, пин-код, чип и всё остальное для кого придумали?
В-третьих, другие банки не дают возможность вот так вот прямо в телефоне играться с лимитами. И что-то никто не жалуется.
Вывод: дали лимит - радуйтесь. Срезали его себе сами - не жалуйтесь, что потом назад не дают. Странный народ, ппц)))
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Shustoff
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:54
Stringer написав:
Чукчи без вас знают, что им положено
Как известно каждому чукче: ОЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 29 лис, 2018 08:36
curiousobro написав: Alex6 написав: lel написав:
А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?
в каком ?
Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны
Альфа у нас нынче не православно. Может пойти по пути BTБ.
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Alex6
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Додано: Чет 29 лис, 2018 08:40
Alex6 написав:
Альфа у нас нынче не православно. Может пойти по пути BTБ.
А вам не пох?
Вы ж кредитными будете пользоваться для КБ, никто не просит вас заносить туда что-либо.
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curiousobro
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