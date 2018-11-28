Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

Shustoff написав: Stasevich написав: Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к( До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.

Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово. Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.

Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?