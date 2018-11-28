Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ. Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.
Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?
Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.
и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.
Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение.