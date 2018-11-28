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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:24

  Surfer написав:
  Shustoff написав:
  Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.
Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.


Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?

Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.

и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?

Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.

Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50

  curiousobro написав:
  Alex6 написав:
  lel написав:А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?


в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны :)

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів :!:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56

  maxprofit написав:
  curiousobro написав:
  Alex6 написав:в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны :)

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів :!:


А вопроса про особенности карты с КБ как бы и не было :D
Ну лааадно, там все сложно у Аллы...
Ну дык и в моне за 0 абонки с 60 днями грейсу уже дырка от бублика :)
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