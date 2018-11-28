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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1055105610571058 Додано: Чет 29 лис, 2018 10:24 Surfer написав: Shustoff написав: Stasevich написав: Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к( До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.

Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово. Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.



Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?



Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.



и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ? Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?

Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.



Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение. Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение. safonovstanislav Повідомлень: 1884 З нами з: 10.05.14 Подякував: 118 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50 curiousobro написав: Alex6 написав: lel написав: А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%? А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?



в каком ? в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів maxprofit Повідомлень: 717 З нами з: 19.11.08 Подякував: 697 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56 maxprofit написав: curiousobro написав: Alex6 написав: в каком ? в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів



А вопроса про особенности карты с КБ как бы и не было

Ну лааадно, там все сложно у Аллы...

Ну дык и в моне за 0 абонки с 60 днями грейсу уже дырка от бублика А вопроса про особенности карты с КБ как бы и не былоНу лааадно, там все сложно у Аллы...Ну дык и в моне за 0 абонки с 60 днями грейсу уже дырка от бублика curiousobro Повідомлень: 1454 З нами з: 21.07.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 181 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1055105610571058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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