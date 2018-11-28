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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059>
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:24

  Surfer написав:
  Shustoff написав:
  Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(

Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ.
Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.


Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?

Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.

и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?

Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.

Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50

  curiousobro написав:
  Alex6 написав:
  lel написав:А сумма кредитных лимитов не считается? Зачем иметь, уже беспонтовый лимит, в Моне 100т, если можно открыть в другом банке 20т с кэшбеком 3-5%?


в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны :)

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів :!:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56

  maxprofit написав:
  curiousobro написав:
  Alex6 написав:в каком ?

Альфа 2 супермаркеты, 3 АЗС , 5 кафехи и рЭсторАны :)

Тільки не забудьте додати, що там грейс 30 днів або 60 грн абонка, якщо грейс 45 днів :!:


А вопроса про особенности карты с КБ как бы и не было :D
Ну лааадно, там все сложно у Аллы...
Ну дык и в моне за 0 абонки с 60 днями грейсу уже дырка от бублика :)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:38

  safonovstanislav написав:
Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель?

Обычная ситуация для наших реалий :D
Красиво жить не запретишь :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:14

  curiousobro написав:
  Alex6 написав:
Альфа у нас нынче не православно. Может пойти по пути BTБ.

А вам не пох?
Вы ж кредитными будете пользоваться для КБ, никто не просит вас заносить туда что-либо.


Карты Хрищатик банка перестали работать сразу после банкротства, через пару дней. А если не работает, то не известно как пополнять.

  ALEX66 написав:Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям .
Посмотрим , осталось недолго .


Им надо поставить курс покупки и продажи 1 к 1. Кто-то будет менять по невыгодному курсу? Депозит в баксах не имеет смысла, надо открыть его на 200к$ чтобы пару копеек заработать. Проще положить в гос. долг США :mrgreen:
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Бонусы за продление депо отменили или оставили только для старых?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:21

  tano написав:Бонусы за продление депо отменили или оставили только для старых?

пункт 4.22 тарифов (кешбек за продление депозитов на 6 и 12 месяцев - 0,6 % от суммы депо в грн. и 0,1 % от суммы депо в дол. и евро)
http://monobank.ua/taryfy
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:07

Re: Monobank

1% за кредитные? Это шутка?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:12

  DENVER_S написав:1% за кредитные? Это шутка?

Не шутка, серьезно с 1 декабря по двум категориям.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:15

  DENVER_S написав:1% за кредитные? Это шутка?

Даже в приложение уже сбросили инфо
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