Stasevich написав:Stringer До 100000 пробовал, никогда такой не нужен был, реально уходил в минус 10-20к не больше. Когда в нем не нуждался стоял 5к и сейчас собственно такой стоит. Но вот сейчас не смог оплатить покупку на 8к(
Поздравляю. Вы сами себе испохабили кредитную историю. Каждая смена лимита=запрос в УБКИ. Не понимаю этих людей. Нафиг резать самим себе лимит? Интернет-оплата на 0 и всё. Мазохисты какие-то, честное слово.
Во первых откуда и чем подтверждается информация что самоличное понижение кредлимита портит кредитную историю ?
Во вторых опасно постоянно носить с собой большие суммы пусть и в кредлимите. Не всегда есть возможность в 0 инет-лимит выставлять и далеко не всегда запрашивается пин при операциях с кредиткой. И это еще не все ситуации когда вы можете потерять кредитные деньги.
и в конце концов по поводу "кредлимита много не бывает" - а зачем собственно нужны в общем случае эти излишки, если например регулярные траты в грейсе составляют 5-10% от кредлимита ? Ждать когда на неиспользуемое тело кредлимита прилетит какой то неблагоприятный для тебя расклад ?
Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Ваши деньги могут быть в бизнесе, на срочных депозитах, за границей и т.д., а кредитный лимит всегда под рукой.
Например, типичная ситуация, неожиданно пригласили в гости или на крутую вечеринку за границей. За какие деньги вы купите билеты на самолёт и оплатите отель? Можно с высунутым языком бегать и вышкребать свои деньги с разных мест, или не выходя из дома всё купить и забронировать с кредитного лимита. А уже потом через месяцок вернуть всё в льготный период. Только дата возврата кредита уже не такая неожиданная, как приглашение.
Alex6 написав: Альфа у нас нынче не православно. Может пойти по пути BTБ.
А вам не пох? Вы ж кредитными будете пользоваться для КБ, никто не просит вас заносить туда что-либо.
Карты Хрищатик банка перестали работать сразу после банкротства, через пару дней. А если не работает, то не известно как пополнять.
ALEX66 написав:Сегодня слышал разговор в отделении Универсала , между менеджерами , о том что с декабря , якобы снизят кешбек до 1% по всем категориям . Посмотрим , осталось недолго .
Им надо поставить курс покупки и продажи 1 к 1. Кто-то будет менять по невыгодному курсу? Депозит в баксах не имеет смысла, надо открыть его на 200к$ чтобы пару копеек заработать. Проще положить в гос. долг США
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847