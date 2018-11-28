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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:16

  DENVER_S написав:1% за кредитные? Это шутка?

Да. Лавров описал таких проктологов правильно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18

Re: Monobank

Что выгоднее, продлить 6мес депо с кишмишем 0,6% под 17 или расторгнуть и открыть 12мес под 18?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29

  andreyiskra написав:Что выгоднее, продлить 6мес депо с кишмишем 0,6% под 17 или расторгнуть и открыть 12мес под 18?

На 12 бонус не предлагает?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29

  BBC написав:
  DENVER_S написав:1% за кредитные? Это шутка?

Да. Лавров описал таких проктологов правильно.

Причем у них мотивация, шо типа ставки по депо подняли на +3.8, то КБ опустили до 1..
Но если у меня НЕМА депо у них, то хай оставят в покое и КБ для меня?! МоХтиРвАторы хреновы, сказочники :) :)

ПС. КБ-2% с грейсом 62дн на ВСЕ категории разом -- моё последнее слово, верблюдзагонШЫк Горох. А то тёща устала пыль обметать с карты :lol: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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