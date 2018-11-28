Да. Лавров описал таких проктологов правильно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:16
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Re: Monobank
Что выгоднее, продлить 6мес депо с кишмишем 0,6% под 17 или расторгнуть и открыть 12мес под 18?
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29
Причем у них мотивация, шо типа ставки по депо подняли на +3.8, то КБ опустили до 1..
Но если у меня НЕМА депо у них, то хай оставят в покое и КБ для меня?! МоХтиРвАторы хреновы, сказочники
ПС. КБ-2% с грейсом 62дн на ВСЕ категории разом -- моё последнее слово, верблюдзагонШЫк Горох. А то тёща устала пыль обметать с карты
... делайте хоть что-нибудь!
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