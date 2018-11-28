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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Re: Monobank
Что выгоднее, продлить 6мес депо с кишмишем 0,6% под 17 или расторгнуть и открыть 12мес под 18?
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:29
Причем у них мотивация, шо типа ставки по депо подняли на +3.8, то КБ опустили до 1..
Но если у меня НЕМА депо у них, то хай оставят в покое и КБ для меня?! МоХтиРвАторы хреновы, сказочники
ПС. КБ-2% с грейсом 62дн на ВСЕ категории разом -- моё последнее слово, верблюдзагонШЫк Горох. А то тёща устала пыль обметать с карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:40
Re: Monobank
Так, а шо Горох пишет сегодня? Кто виноват? Свинорылы, верблюды, белые ходоки, воло...бы?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:42
У меня скоро заканчивается депо открытое под 16% на полгода. Если продлить, то получу 0,6*0,805*500=241,5. А если разорву и открою на 12 под 18% - разница 1%. 1*0,805/12*6*500=201,25. Хз как лучше? Если бы знать что через 6 мес не отменят 0,6 за продление.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:53
Re: Monobank
А в пумбе полгода 16,2% +1,8% от минфина чистыми +50 грн промо
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:00
Аха. И 1,8% превращается в 0,9% за полгода (проверено практикой). Плюс - выплата в конце срока
P.S. Идите к родителю тогда, Универсалу - там на год уже 18+%... с ежемесячкой.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:10
Re: Monobank
Ну так тут тоже ж обсуждается годовая ставка)
В универсаме уже лежит депо, через месяц кончится и, если не будет интересных предложений, через 30 дней после окончания переразмещу
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
Сейчас ставки растут как грибы - каждый день... Через месяц будут другие реалии.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
Re: Monobank
Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион
... делайте хоть что-нибудь!
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