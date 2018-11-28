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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1057105810591060
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21

  clientage написав:
  jay2004 написав:Идите к родителю тогда, Универсалу

Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк :)
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион :)

Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:26

  Bosstone написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:Идите к родителю тогда, Универсалу

Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк :)
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион :)

Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он

Та ему уже страшно глядя на все это :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1057105810591060
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