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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21
clientage написав: jay2004 написав:
Идите к родителю тогда, Универсалу
Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион
Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
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Bosstone
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:26
Bosstone написав: clientage написав: jay2004 написав:
Идите к родителю тогда, Универсалу
Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион
Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
Та ему уже страшно глядя на все это
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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