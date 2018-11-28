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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1057105810591060
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21

  clientage написав:
  jay2004 написав:Идите к родителю тогда, Универсалу

Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк :)
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион :)

Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:26

  Bosstone написав:
  clientage написав:
  jay2004 написав:Идите к родителю тогда, Универсалу

Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк :)
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион :)

Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он

Та ему уже страшно глядя на все это :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:44

Re: Monobank

Как-то быстро у банды денежки закончились. Это стандартная стратегия выдавливания с рынка конкурентов, когда крупная контора с кучей денег делает настолько выгодные условия, оплачивая их со своего кармана, что конкуренты не могут ничего противопоставить, т.к. им придётся тоже работать себе в убыток, а на это готовы немногие. Конкуренты уходят с рынка, закрываются, после чего можно стричь овец.
Только вот та же альфа или тас занимаются прикормом уже многие годы, и размеры порций только возрастают. А эти сдулись за год.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:52

Re: Monobank

Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:54

safonovstanislav
Ну, вони ж "власним коштом" - уже весь садок перекопали, а СЛТ, схоже, не спішить їм доналивати - не для того він Універсал купував, щоб його молода команда на органи розібрала. Експеримент було профінансовано, результати отримано - можна розходитись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:58

  ALEX66 написав:Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .

и кому оно надо, если есть карта конкорда - кешбек 1% на ВСЕ, плюс 11% годовых, да плюс ее пополнение из привата бесплатно?
хай идут лесом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:01

  ALEX66 написав:Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .

Хай делают 12% и БЕЗ того смешного КБ, буду хоть как депозитку использовать :idea: :lol:

ПС. Предлагаю Моне заточить возможность клиенту выбрать режим использования отого черного недоразумения:
1. депозитка: КБ=0, 12% на ежедневный остаток, размещение депозитов
2. кредитка: КБ 3% (чистыми) на всьооо за свои, но БЕЗ депозитов у клиента, но с 10% на ежедневный остаток
3. комби: ото шо они щас мастырят
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08

в догонку:

+ Приват корпоративная карта дает в 2 раза больше бонусов по MC, это 1.5%-1.8% чистыми кэшбэка в Ашане, сертификаты по 500гнр. Хоть миллиард баксов можно потратить в месяц. Больше чем Беня.

+ 1% чистыми от ТАС до 1300грн чисным, и 3% до 600грн в выходные дни
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 29 лис, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:13

сделайте кто-то скриншот, что они там присали.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:18

Re: Monobank

proftpd66 написав:сделайте кто-то скриншот, что они там присали.
ВотЗображення
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