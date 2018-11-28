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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21
clientage написав: jay2004 написав:
Идите к родителю тогда, Универсалу
Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион
Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
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Bosstone
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:26
Bosstone написав: clientage написав: jay2004 написав:
Идите к родителю тогда, Универсалу
Я так думаю, шо к весне мы увидим как ракета-монобанк залендится на Универсале. И будут уже и отделения, и кассы и штаты. Думаю даж вывеску поменяют на МоноБанк
А банда пойдет кошмарить сл. банку или вааще смоется в Туманный Альбион
Ну если Айбокс решит свои вопросы, то следующим будет он
Та ему уже страшно глядя на все это
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:44
Как-то быстро у банды денежки закончились. Это стандартная стратегия выдавливания с рынка конкурентов, когда крупная контора с кучей денег делает настолько выгодные условия, оплачивая их со своего кармана, что конкуренты не могут ничего противопоставить, т.к. им придётся тоже работать себе в убыток, а на это готовы немногие. Конкуренты уходят с рынка, закрываются, после чего можно стричь овец.
Только вот та же альфа или тас занимаются прикормом уже многие годы, и размеры порций только возрастают. А эти сдулись за год.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:52
Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
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ALEX66
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:54
safonovstanislav
Ну, вони ж "власним коштом" - уже весь садок перекопали, а СЛТ, схоже, не спішить їм доналивати - не для того він Універсал купував, щоб його молода команда на органи розібрала. Експеримент було профінансовано, результати отримано - можна розходитись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:58
ALEX66 написав:
Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
и кому оно надо, если есть карта конкорда - кешбек 1% на ВСЕ, плюс 11% годовых, да плюс ее пополнение из привата бесплатно?
хай идут лесом
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Stringer
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:01
ALEX66 написав:
Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
Хай делают 12% и БЕЗ того смешного КБ, буду хоть как депозитку использовать
ПС. Предлагаю Моне заточить возможность клиенту выбрать режим использования отого черного недоразумения:
1. депозитка: КБ=0, 12% на ежедневный остаток, размещение депозитов
2. кредитка: КБ 3% (чистыми) на всьооо за свои, но БЕЗ депозитов у клиента, но с 10% на ежедневный остаток
3. комби: ото шо они щас мастырят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08
в догонку:
+ Приват корпоративная карта дает в 2 раза больше бонусов по MC, это 1.5%-1.8% чистыми кэшбэка в Ашане, сертификаты по 500гнр. Хоть миллиард баксов можно потратить в месяц. Больше чем Беня.
+ 1% чистыми от ТАС до 1300грн чисным, и 3% до 600грн в выходные дни
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 29 лис, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:13
сделайте кто-то скриншот, что они там присали.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:18
proftpd66 написав:сделайте кто-то скриншот, что они там присали.
Вот
Размер имеет значение.
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