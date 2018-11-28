Додано: Чет 29 лис, 2018 17:46

2XL

Позорники....сдулись.

Радует хоть одно что я этим жлобам ни одной копейки не заплатил.

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