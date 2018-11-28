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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1058105910601061
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:46

2XL
Позорники....сдулись.
Радует хоть одно что я этим жлобам ни одной копейки не заплатил.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:51

  ALEX66 написав:Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .

Делаю ставку что следующим шагом будет понижение процента остатка на собственные средства))) так как и на дебетках будут свинорылить хоть и меньшее количество)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:59

Re: Monobank

Ех, шкода кешбек... Хоч би вже 1% на все зробили , а не на 2 категорії
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:04

Як же це так.
Банки з відділеннями мають кращі умови від банки без відділень? :(
Чи банда так розрекламувалась що всі сюди валять?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:37

+ такси 20% не будет за грудень вообще, если говорить про скриншот из мобильного приложения.

прийдеться валить к Алле или к А-банку
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:47

  proftpd66 написав:+ такси 20% не будет за грудень вообще, если говорить про скриншот из мобильного приложения.

Не то, чтобы сильно надо, но откуда такой вывод? О категориях и процентах на них традиционно все узнают 1-го числа.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:52

  maxprofit написав:Ех, шкода кешбек... Хоч би вже 1% на все зробили , а не на 2 категорії

1% грязными даже на все категории - это ни о чём
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:52

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности.


Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:55

  M-Audio написав:
  proftpd66 написав:+ такси 20% не будет за грудень вообще, если говорить про скриншот из мобильного приложения.

Не то, чтобы сильно надо, но откуда такой вывод? О категориях и процентах на них традиционно все узнают 1-го числа.


на скриншоте написано что за грудень будет такой выбор. По крайне мере так написано

если у Вас минус 100к грн. То надо 1 числа пополнить на 100к ради одного такси по 20%? :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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  #<1 ... 1058105910601061
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