2XL
Позорники....сдулись.
Радует хоть одно что я этим жлобам ни одной копейки не заплатил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:46
2XL
Позорники....сдулись.
Радует хоть одно что я этим жлобам ни одной копейки не заплатил.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:51
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:59
Re: Monobank
Ех, шкода кешбек... Хоч би вже 1% на все зробили , а не на 2 категорії
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:04
Як же це так.
Банки з відділеннями мають кращі умови від банки без відділень?
Чи банда так розрекламувалась що всі сюди валять?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:37
+ такси 20% не будет за грудень вообще, если говорить про скриншот из мобильного приложения.
прийдеться валить к Алле или к А-банку
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:47
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:52
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:52
Re: Monobank
Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:55
на скриншоте написано что за грудень будет такой выбор. По крайне мере так написано
если у Вас минус 100к грн. То надо 1 числа пополнить на 100к ради одного такси по 20%?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:46
Re: Monobank
лихо заборолись с задолженностью в грейсе...
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