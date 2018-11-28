Додано: Чет 29 лис, 2018 20:38

Surfer написав: safonovstanislav написав: Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности.



Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР. Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.

Если вы не видите выгоду в чём-то, это не значит, что её нет и быть не может. Вот, из последнего. Я очень ярый поклонник настольных игр, и есть одна игра, которую никак не мог получить себе в коллекцию. И тут, пишет друг, что один человек выставил её на продажу на форуме за 1500 гривен, и он забронировал эту игру для меня. Реальная цена такой игры сейчас около 3000 гривен. Но, в тот момент я был за границей, и чтоб не упустить возможность, подкормил моно 60 грн, чтоб перевести 1500 гривен за игру.Т.е., кроме 1440 гривен экономии, я ещё получил редкую коллекционную вещь, игрой в которую, вчера вечером с удовольствием наслаждался.Нет ничего плохого, чтоб платить банкам комиссии. Прям какой-то фетиш у всех, чтоб от банков только получать выгоду, ничего не давая взамен.