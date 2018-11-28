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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05
motosmile написав: ALEX66 написав:
Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
Делаю ставку что следующим шагом будет понижение процента остатка на собственные средства))) так как и на дебетках будут свинорылить хоть и меньшее количество)
На чем тут свинорылить, на тваринах?
На все остальное процент позорный. Ни такси, ни аптек. Даже с кошелька уберу, пусть дома валяется.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:18
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:38
Surfer написав: safonovstanislav написав:
Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности.
Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.
Если вы не видите выгоду в чём-то, это не значит, что её нет и быть не может. Вот, из последнего. Я очень ярый поклонник настольных игр, и есть одна игра, которую никак не мог получить себе в коллекцию. И тут, пишет друг, что один человек выставил её на продажу на форуме за 1500 гривен, и он забронировал эту игру для меня. Реальная цена такой игры сейчас около 3000 гривен. Но, в тот момент я был за границей, и чтоб не упустить возможность, подкормил моно 60 грн, чтоб перевести 1500 гривен за игру.
Т.е., кроме 1440 гривен экономии, я ещё получил редкую коллекционную вещь, игрой в которую, вчера вечером с удовольствием наслаждался.
Нет ничего плохого, чтоб платить банкам комиссии. Прям какой-то фетиш у всех, чтоб от банков только получать выгоду, ничего не давая взамен.
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safonovstanislav
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