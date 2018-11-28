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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1059106010611062 Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05 motosmile написав: ALEX66 написав: Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства . Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .

Делаю ставку что следующим шагом будет понижение процента остатка на собственные средства))) так как и на дебетках будут свинорылить хоть и меньшее количество) Делаю ставку что следующим шагом будет понижение процента остатка на собственные средства))) так как и на дебетках будут свинорылить хоть и меньшее количество)

На чем тут свинорылить, на тваринах?

На все остальное процент позорный. Ни такси, ни аптек. Даже с кошелька уберу, пусть дома валяется. На чем тут свинорылить, на тваринах?На все остальное процент позорный. Ни такси, ни аптек. Даже с кошелька уберу, пусть дома валяется. wig

Повідомлень: 3694 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лис, 2018 20:18 Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти хуторянка

Повідомлень: 2463 З нами з: 28.02.10 Подякував: 18 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лис, 2018 20:38 Surfer написав: safonovstanislav написав: Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности. Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности.



Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР. Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.

Если вы не видите выгоду в чём-то, это не значит, что её нет и быть не может. Вот, из последнего. Я очень ярый поклонник настольных игр, и есть одна игра, которую никак не мог получить себе в коллекцию. И тут, пишет друг, что один человек выставил её на продажу на форуме за 1500 гривен, и он забронировал эту игру для меня. Реальная цена такой игры сейчас около 3000 гривен. Но, в тот момент я был за границей, и чтоб не упустить возможность, подкормил моно 60 грн, чтоб перевести 1500 гривен за игру.

Т.е., кроме 1440 гривен экономии, я ещё получил редкую коллекционную вещь, игрой в которую, вчера вечером с удовольствием наслаждался.



Нет ничего плохого, чтоб платить банкам комиссии. Прям какой-то фетиш у всех, чтоб от банков только получать выгоду, ничего не давая взамен. Если вы не видите выгоду в чём-то, это не значит, что её нет и быть не может. Вот, из последнего. Я очень ярый поклонник настольных игр, и есть одна игра, которую никак не мог получить себе в коллекцию. И тут, пишет друг, что один человек выставил её на продажу на форуме за 1500 гривен, и он забронировал эту игру для меня. Реальная цена такой игры сейчас около 3000 гривен. Но, в тот момент я был за границей, и чтоб не упустить возможность, подкормил моно 60 грн, чтоб перевести 1500 гривен за игру.Т.е., кроме 1440 гривен экономии, я ещё получил редкую коллекционную вещь, игрой в которую, вчера вечером с удовольствием наслаждался.Нет ничего плохого, чтоб платить банкам комиссии. Прям какой-то фетиш у всех, чтоб от банков только получать выгоду, ничего не давая взамен. safonovstanislav Повідомлень: 1887 З нами з: 10.05.14 Подякував: 118 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1059106010611062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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