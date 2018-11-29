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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05
motosmile написав: ALEX66 написав:
Если использовать карту в дебетном режиме , то кешбек будет выше 1% , плюс 10% годовых на собственные средства .
Делаю ставку что следующим шагом будет понижение процента остатка на собственные средства))) так как и на дебетках будут свинорылить хоть и меньшее количество)
На чем тут свинорылить, на тваринах?
На все остальное процент позорный. Ни такси, ни аптек. Даже с кошелька уберу, пусть дома валяется.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:18
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:38
Surfer написав: safonovstanislav написав:
Кредитный лимит - хорошая подушка безопасности.
Сэр, все бы хорошо, но вы успели себя зарекомендовать в местных окрестностях, как отьявленная маньячина, которая снимает кредитные средства с карты в кеш голыми руками, невзирая на всякие комиссии. Все остальные ваши "аргументы" - такие же проблеммы с элементарным планированием, как и ваше , уже вошедшее в привычку, снятие налички с кредитных карт. Так что ваше мнение по вопросу не релевантно. Это как спрашивать действующего наркомана о вреде наркотиков, например, СЭЭЭР.
Если вы не видите выгоду в чём-то, это не значит, что её нет и быть не может. Вот, из последнего. Я очень ярый поклонник настольных игр, и есть одна игра, которую никак не мог получить себе в коллекцию. И тут, пишет друг, что один человек выставил её на продажу на форуме за 1500 гривен, и он забронировал эту игру для меня. Реальная цена такой игры сейчас около 3000 гривен. Но, в тот момент я был за границей, и чтоб не упустить возможность, подкормил моно 60 грн, чтоб перевести 1500 гривен за игру.
Т.е., кроме 1440 гривен экономии, я ещё получил редкую коллекционную вещь, игрой в которую, вчера вечером с удовольствием наслаждался.
Нет ничего плохого, чтоб платить банкам комиссии. Прям какой-то фетиш у всех, чтоб от банков только получать выгоду, ничего не давая взамен.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:15
klug написав: Кащей написав:
Як вони збираються продавати цього слона, за рахунок безкоштовного списання з кредитних?
Это весомое преимущество даже при разнице в 2-4 месяца.
Обґрунтуйте, будь ласка. Для +2 ще можу зрозуміти, для +4 математики у мене не сходиться.
наприклад оплата частини у вас 15 числа , пільговий період у вас 2 міс, відповідно ви можете платити раз в два місяці два платежі разом 30-31 числа .
із цих двох місяців один залізно гроші можуть лежати на депозиті , ще кілька днів на поточному рахунку ,нехай місяць на депо це (13,5% \ 12) -19,5% = 0,9 % в міс чистими + ще нехай 20 днів на поточному рахунку (враховуючи запас на кілька днів бігу між тумбами\банкоматами зняття депо і т.п.) це нехай ще 0,5 % чистисти
разом 1,4% за 2 міс
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:57
yama
Мені не видається ваша стратегія оптимальною, фактично за фразою "гасити раз на 2 місяці" ховається дочасне погашення кожного 2-го платежу і гроші на його погашення могли б ще десь лежати до кінця наступного місяця. Грубо, кредитний період загалом подовжується на 1-2 місяці і десь такою є і різниця у строках, що пропонують магазини, тому десь те на те і виходить. Єдиний є нюанс, що картка Прихвата у мене використовується (здебільшого) для оплати у транспорті і годування Скарбнички, тому для мене не є проблему виводити картку у "+" у будь-який день місяця, для тих, хто активно користується приматкою це може бути проблемою і Моня буде вигравати хоча б за рахунок зручності.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:17
klug написав:yama
Мені не видається ваша стратегія оптимальною, фактично за фразою "гасити раз на 2 місяці" ховається дочасне погашення кожного 2-го платежу і гроші на його погашення могли б ще десь лежати до кінця наступного місяця. Грубо, кредитний період загалом подовжується на 1-2 місяці і десь такою є і різниця у строках, що пропонують магазини, тому десь те на те і виходить. Єдиний є нюанс, що картка Прихвата у мене використовується (здебільшого) для оплати у транспорті і годування Скарбнички, тому для мене не є проблему виводити картку у "+" у будь-який день місяця, для тих, хто активно користується приматкою це може бути проблемою і Моня буде вигравати хоча б за рахунок зручності.
ви все зрозумiли навпаки
. Наприклад кожного першого числа місяця у мене є дохід 2500 грн і кожного нехай 2 числа цього ж місяця я маю платити 2500 грн по оплаті частинами , замість того щоб гасити цих 2500 грн , я кладу їх на 1 міс депозит приват банку (умовно 12% річних чист.) далі потім умовно 3 числа наступного місяця знімаю 2500 грн з депо і додаю ще 2500 грн разом вже 5000 грн , які кладу на дебетну карту під 8% (чист. річних) 27 днів до погашення 30 числа двох платежів по оплаті частинами. Я заробляю 1% (25 грн) за 1 міс депо 2500 грн + ще 0,67 % ( 33,5 грн) від 5000 грн за тих 27 днів на якомусь поточному рахунку ( 8% річних чистими). ДЕ помилка ? Так я роблю 5 разів при оплаті частинами на 10 міс. Де помилка ?помилку знайшов сам 0,5% за зняття своїх коштів із поточного карткового рахунку...
Востаннє редагувалось yama
в Чет 29 лис, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:25
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:36
yama написав: klug написав:yama
Мені не видається ваша стратегія оптимальною, фактично за фразою "гасити раз на 2 місяці" ховається дочасне погашення кожного 2-го платежу і гроші на його погашення могли б ще десь лежати до кінця наступного місяця. Грубо, кредитний період загалом подовжується на 1-2 місяці і десь такою є і різниця у строках, що пропонують магазини, тому десь те на те і виходить. Єдиний є нюанс, що картка Прихвата у мене використовується (здебільшого) для оплати у транспорті і годування Скарбнички, тому для мене не є проблему виводити картку у "+" у будь-який день місяця, для тих, хто активно користується приматкою це може бути проблемою і Моня буде вигравати хоча б за рахунок зручності.
ви все зрозумiли навпаки
. Наприклад кожного першого числа місяця у мене є дохід 2500 грн і кожного нехай 2 числа цього ж місяця я маю платити 2500 грн по оплаті частинами
, замість того щоб гасити цих 2500 грн , я кладу їх на 1 міс депозит приват банку (умовно 12% річних чист.) далі потім умовно 3 числа наступного місяця знімаю 2500 грн з депо і додаю ще 2500 грн разом вже 5000 грн , які кладу на дебетну карту під 8% (чист. річних) 27 днів до погашення 30 числа двох платежів по оплаті частинами. Я заробляю 1% (25 грн) за 1 міс депо 2500 грн + ще 0,67 % ( 33,5 грн) від 5000 грн за тих 27 днів на якомусь поточному рахунку ( 8% річних чистими). ДЕ помилка ? Так я роблю 5 разів при оплаті частинами на 10 міс. Де помилка ?
Якщо мова дійсно про Оплату частинами (ПБ), то у вас так не вийде бо у 2-ому місяці вам потрібно 2-го числа погасити за 2 і далі ви щомісяця будете одразу віддавати свій дохід (з вашого прикладу), якщо мова все ж про Покупку частинами (Моно), то наступних 2500 краще не тримати на дебетній картці разом з першими (які ви вже мусите віддати у цьому місяці), а покласти не депо ще на місяць + дебетка і віддати їх коту уже у наступному періоді - так більше сметани вийде.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:10
klug написав:
Якщо мова дійсно про Оплату частинами (ПБ), то у вас так не вийде бо у 2-ому місяці вам потрібно 2-го числа погасити за 2 і далі ви щомісяця будете одразу віддавати свій дохід (з вашого прикладу), якщо мова все ж про Покупку частинами (Моно), то наступних 2500 краще не тримати на дебетній картці разом з першими (які ви вже мусите віддати у цьому місяці), а покласти не депо ще на місяць + дебетка і віддати їх коту уже у наступному періоді - так більше сметани вийде.
я назвав ці схожі послуги однаково , тобто я мав на увазі Покупку частинами (Моно) так як її можна гасити з кредитних грошей без комісії у пільговий період. Я кажу 2500 на депо 1 міс + в наступному місяці (не повному) зняття цих 2500 + додати ще 2500 на поточний дебетний рахунок ( логічно НЕ моно) . Два рази по 1 місяцю на депо підчас пільгового періоду 60 днів не вдасться - бо банально першого числа виплата по депо , а погашення потрібно до 31 здійснити, якось так + - .
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