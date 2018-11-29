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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:38

Re: Monobank

Всё? Кот свинье не товарищ?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:46

Re: Monobank

Связка Б5+Виика заменяют и даже перекрывают моню по ежедневным потребностям. Например, Б5 - 2% чистыми супермаркеты, а виика на выходных - 3% чистыми. Конечно, не считая, особых случаев, типа, кино/цветы/такси/животные.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:11

Re: Monobank

  Amid написав:Виика

что такое вииика?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:16

  ukrmvs написав:
  Amid написав:Виика

что такое вииика?

WC
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:19

  klug написав:Koto!!! Сміх крізь сльози. https://psm7.com/mobilnye-banki/komanda ... -koto.html

Выбрали слов из четырех букв, что бы не ломать дизайн аппликухи.
wig
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