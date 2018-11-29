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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:38
Re: Monobank
Всё? Кот свинье не товарищ?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:46
Re: Monobank
Связка Б5+Виика заменяют и даже перекрывают моню по ежедневным потребностям. Например, Б5 - 2% чистыми супермаркеты, а виика на выходных - 3% чистыми. Конечно, не считая, особых случаев, типа, кино/цветы/такси/животные.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:11
Re: Monobank
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:16
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:19
Выбрали слов из четырех букв, что бы не ломать дизайн аппликухи.
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