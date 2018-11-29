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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:23
emeta написав: Stringer написав: emeta написав:
Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
снятие блокировки или именно возврат по терминалу продавца
Вернул товар в Эпицентре в понедельник 26.11
Оплачивал картой
Обещали, что обратно закинут в течение нескольких дней
3-5 банковских дня
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Stringer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:23
emeta написав: Stringer написав: emeta написав:
Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
снятие блокировки или именно возврат по терминалу продавца
Вернул товар в Эпицентре в понедельник 26.11
Оплачивал картой
Обещали, что обратно закинут в течение нескольких дней
Лучше уж в новом месяце, пойдет как загашение минимального платежа
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Інкогніто
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:27
Короче уже в декабре только.
Тогда придется гасить расходы октября..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:28
emeta написав:
Короче уже в декабре только.
Тогда придется гасить расходы октября..
Моня до обеда не любит зачислять, подождите часов до трёх
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Stringer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45
emeta написав:Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
В середньому 4 дні.
А от у Привата декілька хвилин.
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Zochan
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