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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1061106210631064
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:23

  emeta написав:
  Stringer написав:
  emeta написав:Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
снятие блокировки или именно возврат по терминалу продавца


Вернул товар в Эпицентре в понедельник 26.11
Оплачивал картой
Обещали, что обратно закинут в течение нескольких дней

3-5 банковских дня
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:23

Re: Monobank

emeta написав:
  Stringer написав:
  emeta написав:Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
снятие блокировки или именно возврат по терминалу продавца


Вернул товар в Эпицентре в понедельник 26.11
Оплачивал картой
Обещали, что обратно закинут в течение нескольких дней
Лучше уж в новом месяце, пойдет как загашение минимального платежа
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:27

Короче уже в декабре только.
Тогда придется гасить расходы октября..
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:28

  emeta написав:Короче уже в декабре только.
Тогда придется гасить расходы октября..

Моня до обеда не любит зачислять, подождите часов до трёх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45

Re: Monobank

emeta написав:Добрый день, подскажите как долго возвращаются средства на карту при возврате товара?
В середньому 4 дні.
А от у Привата декілька хвилин.
Zochan
 
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