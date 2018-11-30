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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:11

Re: Monobank

Мда...Зображення
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:13

motosmile

за прошлый месяц сколько потратили кешбэка?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:15

У меня везде 1%.
Кроме спорт 2%, и животные 18%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17

Re: Monobank

Ох, думал на полку обе, но нет, будем котиков кормить.. сначала гороховских придётся загасить, а там и своих)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17

Ппц, поднимите лучше ставку по кредитке до 3,8%!!! Это же адский ад какой-то.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17

у меня на 2 картах по 1% за грейс и 2% за продукты за личные.

на 1 карте 3 месяца в подряд было по 500грн. Ни разу не занижали :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлень: 284
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:19

И по рассрочке до 3,7.... Ну пожалуйста.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8510
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:20

Re: Monobank

420, 370 из них в кино))) Но платежей за месяц достаточно было и не кешбечных, всего посмотрел по выписке в 7 категориях
motosmile
 
Повідомлень: 470
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:35

В этом месяце орудуют банды кошатниц и собачатников?
Или продавцов зоомагазинов? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 6635
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:38

Re: Monobank

"Тварини" - это они о себе так или намекают на свинорылов?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 294
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