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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1063106410651066
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:44

Re: Monobank

Обещанные 20% только по тваринам.
Все остальное ниже плинтуса, хоть за свои, хоть за чужие.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:10

  Вкладчик1234 написав:В этом месяце орудуют банды кошатниц и собачатников?
Или продавцов зоомагазинов? :)


они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми

только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:31

Re: Monobank

proftpd66 написав:
они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми

только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)


50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.
В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:43

  stryzhko написав:
proftpd66 написав:
они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми

только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)


50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.
В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%


в теме Альфы человек собрал почти 100к бонус, а сделать с ними ничего не может :mrgreen:
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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