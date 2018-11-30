Обещанные 20% только по тваринам.
Все остальное ниже плинтуса, хоть за свои, хоть за чужие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 00:44
Re: Monobank
Обещанные 20% только по тваринам.
Все остальное ниже плинтуса, хоть за свои, хоть за чужие.
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:10
они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми
только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:31
Re: Monobank
50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.
В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:43
в теме Альфы человек собрал почти 100к бонус, а сделать с ними ничего не может
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Суб 01 гру, 2018 08:28
Re: Monobank
Согласен. Выглядит, как издевка.
Савинорыльничайте только на животных.
Ну ну.
Додано: Суб 01 гру, 2018 08:41
Re: Monobank
Ну ладно, покормлю кота в этом месяце (своего).
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:00
Я своему коту корм в Ашане покупаю, в зоомагазинах такой как раз на 20% дороже)))
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:13
на zootovary.com смотрели? Сегодня-завтра там ещё доп.скидка есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:20
Re: Monobank
по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые . Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .
свинорыл
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:32
Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день
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