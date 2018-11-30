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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1064106510661067 Додано: Суб 01 гру, 2018 09:40 stryzhko написав: proftpd66 написав:

они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми



только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)



50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.

В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))

АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%

Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%

Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%

Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%

Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%

Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20% 50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20% це хто ? це хто ? свинорыл yama Повідомлень: 409 З нами з: 12.08.17 Подякував: 853 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 09:44 Vorlon написав: yama написав: по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые . Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту . по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .

Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день

свою оставил , как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . Родственники разного возраста кому уже лень, кому еще лень разбираться в нюансах, а теперь "овчинка выделки не стоит". свою оставил , как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . Родственники разного возраста кому уже лень, кому еще лень разбираться в нюансах, а теперь "овчинка выделки не стоит". Востаннє редагувалось yama в Суб 01 гру, 2018 10:02, всього редагувалось 1 раз. свинорыл yama Повідомлень: 409 З нами з: 12.08.17 Подякував: 853 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 09:57 yama написав: свою оставил как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . свою оставил как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились .



Вообще ничего сложного. Проще некуда-всё "разжовано". У вас наверное нет карт Аллы)))

Выбрал по своему маршруту, где айбокс нах. и пополняю каждый раз в одних и тех же точках.Ничего искать не нужно. Надпись айБокс заметно выделяется,на фоне остальных. Вообще ничего сложного. Проще некуда-всё "разжовано". У вас наверное нет карт Аллы)))Выбрал по своему маршруту, где айбокс нах. и пополняю каждый раз в одних и тех же точках.Ничего искать не нужно. Надпись айБокс заметно выделяется,на фоне остальных. mihasik Повідомлень: 472 З нами з: 26.10.11 Подякував: 17 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1064106510661067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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