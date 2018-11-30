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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:40
stryzhko написав:
proftpd66 написав:
они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми
только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)
50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.
В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
це хто ?
свинорыл
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:44
Vorlon написав: yama написав:
по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые
. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .
Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день
свою оставил , как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . Родственники разного возраста кому уже лень, кому еще лень разбираться в нюансах, а теперь "овчинка выделки не стоит".
Востаннє редагувалось yama
в Суб 01 гру, 2018 10:02, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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yama
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:57
yama написав:
свою оставил как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились .
Вообще ничего сложного. Проще некуда-всё "разжовано". У вас наверное нет карт Аллы)))
Выбрал по своему маршруту, где айбокс нах. и пополняю каждый раз в одних и тех же точках.Ничего искать не нужно. Надпись айБокс заметно выделяется,на фоне остальных.
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