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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:40
stryzhko написав:
proftpd66 написав:
они ранее увеличили кред. лимит почти всем. Таким образом намекают чтобы больше покупали для того чтобы заработать 400грн чистыми
только они лоханулись с таксикоманами, 50% клиентов те кто на такси ездит уйдет в а-банк или в альфу (если в альфе будет такси кеш'U)
50000 на корм для котиків?) Навряд чи такі знайдуться.
В сусідів таксі не буде, але шоколадних і плюшевих зайців з 20% кеш'U дисконтом таки підвезли))
АЗС (MCC 5541,5542, 5983) - 5%
Кафе (MCC 5812, 5814) - 5%
Одяг (MCC 5611, 5621, 5651, 5691, 5699)- 5%
Продукти (MCC 5411, 5499)- 5%
Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
це хто ?
свинорыл
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yama
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:44
Vorlon написав: yama написав:
по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые
. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .
Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день
свою оставил , как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . Родственники разного возраста кому уже лень, кому еще лень разбираться в нюансах, а теперь "овчинка выделки не стоит".
Востаннє редагувалось yama
в Суб 01 гру, 2018 10:02, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:57
yama написав:
свою оставил как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились .
Вообще ничего сложного. Проще некуда-всё "разжовано". У вас наверное нет карт Аллы)))
Выбрал по своему маршруту, где айбокс нах. и пополняю каждый раз в одних и тех же точках.Ничего искать не нужно. Надпись айБокс заметно выделяется,на фоне остальных.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:35
yama написав:
из животных у меня только тараканы и то они насекомые
. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .
Вообще-то насекомые один из классов членистоногих ЖИВОТНЫХ.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:51
WachtAmRhein написав: yama написав:
из животных у меня только тараканы и то они насекомые
. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .
Вообще-то насекомые один из классов членистоногих ЖИВОТНЫХ.
А где корм для тараканов со скидкой прикупить?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:59
Вкладчик1234 написав: Stargazer212 написав:
Я своему коту корм в Ашане покупаю, в зоомагазинах такой как раз на 20% дороже)))
на zootovary.com смотрели? Сегодня-завтра там ещё доп.скидка есть
Спасибо, гляну)
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:20
Эх сдулся моня. А как всё начиналось... Прошел год и усё банк без отделений закис.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:32
Vorlon написав: yama написав:
по закрывал карты родных ,а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся нереально .
Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день
Так в том вся соль,что закрывать надо срочно.Горох и Дубик подсчитали количество клиентов и обрадовались,но рано ручки потёрли.Верёвки вить из свинорыла занятие не благодарное.И когда увидят ,что в декабре свалили матёрые свинорылы , в январе латентные то тогда репу чесать начнут.Так с нами нельзя поступать, свинорылов вообще в красную книгу заносить надо и талоны на молоко за вредность давать( в смысле плюшки).
А по поводу покращень негодую стоя
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Дядя Дима
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:48
На місяць слід зробити перерву. Якщо немає рострочки - зачасити.
Ну і свої юзати як платіжний термінал.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:02
Дядя Дима написав:
А по поводу покращень негодую стоя
1% за кредитные могли б хоть сгладить нормальными категориями. А так совсем тупо вышло. Негодовать бесполезно, но и пользоваться - экономического смысла нет. Вангую, абонку за неактивность внедрят.
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wig
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