Додано: Суб 01 гру, 2018 09:44

Vorlon написав: yama написав: по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые . Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту . по закрывал карты родных, на некоторых был кешбек 60 грн, а что делать с такой ставкой кешбека насобирать оставшиеся 40 нереально , из животных у меня только тараканы и то они насекомые. Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .

Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день Не понимаю, а зачем прямо так срочно закрывать? Может что ещё интересное появится со временем... И для Покупок частями лучшее предложение на сегодняшний день

свою оставил , как раз там где уже рассрочками пользуюсь. В остальном родных напрягает то что пополнение только в определенных точках, надо именно Айбокс, уже пару раз перепутали с другими тумбами, пару раз забыли выбрать категории кешбека . Сложный для пользования продукт надо быть на чеку , делать ставки ( выбирать кешбек) проходить квест с поиском мест пополнения , а без всего этого выгоды нет ... Теперь еще и свои деньги туда положить и следить что бы не кончились . Родственники разного возраста кому уже лень, кому еще лень разбираться в нюансах, а теперь "овчинка выделки не стоит".