фрукты бананы ...зависит от вида в общем супермаркеты категория продукты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14
фрукты бананы ...зависит от вида в общем супермаркеты категория продукты
свинорыл
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:49
1% - нормальными? Это какими? Да даже 1%(а по факту 0,8%) на все затраты с кредитных - это не серьезно, так как конкурентные альтернативы никуда не делись.
Положили бы, 20-30% пользователей эту карту на полку, хотя бы до окончания новогодних праздников... и пусть подумают гороховский с дубилетом над своим поведением
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:58
Re: Monobank
Мои котики и шиншилла благодарны котобанде за категории перед праздниками)
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:20
Re: Monobank
По четырем даже не выбирал категорию-на полку.Три Аллы юзаем.А два котокредита загрейсятся комуналями.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:21
Re: Monobank
Кстати, если кто проверит ставку КБ, какая получится при оплате часть за свои, часть за кредитные - маякни те
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:22
А где тараканов турецких на корм муравьям со скидкой прикупить? А то мои сухих козявок морских есть не хотят.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:00
ага, я тож уже под 2К насобирал заказов по подъезду на котяче-собачие консервы
... делайте хоть что-нибудь!
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