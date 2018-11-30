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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:
  yama написав: из животных у меня только тараканы и то они насекомые :) . Предложили вывести остаток 1,5 грн на телефон или карту .


Вообще-то насекомые один из классов членистоногих ЖИВОТНЫХ.

А где корм для тараканов со скидкой прикупить?

фрукты бананы ...зависит от вида :D в общем супермаркеты категория продукты
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:49

  wig написав:
  Дядя Дима написав:А по поводу покращень негодую стоя

1% за кредитные могли б хоть сгладить нормальными категориями. А так совсем тупо вышло. Негодовать бесполезно, но и пользоваться - экономического смысла нет. Вангую, абонку за неактивность внедрят.


1% - нормальными? Это какими? Да даже 1%(а по факту 0,8%) на все затраты с кредитных - это не серьезно, так как конкурентные альтернативы никуда не делись.
Положили бы, 20-30% пользователей эту карту на полку, хотя бы до окончания новогодних праздников... и пусть подумают гороховский с дубилетом над своим поведением 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:58

Re: Monobank

Мои котики и шиншилла благодарны котобанде за категории перед праздниками)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:20

Re: Monobank

  EKO написав:Положили бы, 20-30% пользователей эту карту на полку, хотя бы до окончания новогодних праздников... и пусть подумают гороховский с дубилетом над своим поведением
По четырем даже не выбирал категорию-на полку.Три Аллы юзаем.А два котокредита загрейсятся комуналями.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:21

Re: Monobank

Кстати, если кто проверит ставку КБ, какая получится при оплате часть за свои, часть за кредитные - маякни те
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:22

  BBC написав:А где корм для тараканов со скидкой прикупить?

А где тараканов турецких на корм муравьям со скидкой прикупить? :mrgreen: А то мои сухих козявок морских есть не хотят.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:00

  Alex_ki написав:Мои котики и шиншилла благодарны котобанде за категории перед праздниками)

ага, я тож уже под 2К насобирал заказов по подъезду на котяче-собачие консервы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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