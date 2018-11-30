Додано: Суб 01 гру, 2018 15:54

Я тот - среднестатистический пользователь. Во всех нюансов других банков слаб, но имею моно+ приват. Думаю, что не один такой. На нашей организации три человека так. Пользоваться и дальше буду, но из-за урезания кешбека выгода монобанка в основном теряется. Лично мне выгодно по многим платежам проводить приват ( там где нет кешбека монобанка). То есть раньше карта моно была основная - сейчас только там где кешбек+ пополняшка мобильных+ срочные про платы через интернет. Все. Но, спасибо моно, что объяснили как пользоваться оплата частями ( у нас на работе никто не пользовался раньше на привате). Теперь мы в приват, откроем линию на оплату частями и вперед в " розетку". У приват явно больше точек.. Научил моно на свою голову, но не вовремя урезал кешбек- теперь здравствуй приват с оплатой по частям!



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