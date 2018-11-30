Не у всех там зарплата есть. А без неё выгоды нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:21
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:25
Re: Monobank
Нюансы по работе. У меня суммы заходят на карточку с профитом +1% на снятие в банкомате. Я раньше просто перекидывал на моно. Терялись 0,5%. А сейчас смысла нет перекидывать.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 16:25
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:41
Re: Monobank
Позвонил в приват. Могут дать 50000 кредитных. Столько и не надо. Но, теперь надо быть идиотом, чтобы не пользоваться оплатой частями ( в розетке присмотрел нужную вещь). Спасибо монобанку за экономическую грамотность! Год попользовался как основной, теперь в более интересные эксперименты
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