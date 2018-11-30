Не у всех там зарплата есть. А без неё выгоды нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:21
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:25
Re: Monobank
Нюансы по работе. У меня суммы заходят на карточку с профитом +1% на снятие в банкомате. Я раньше просто перекидывал на моно. Терялись 0,5%. А сейчас смысла нет перекидывать.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 16:25
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:41
Re: Monobank
Позвонил в приват. Могут дать 50000 кредитных. Столько и не надо. Но, теперь надо быть идиотом, чтобы не пользоваться оплатой частями ( в розетке присмотрел нужную вещь). Спасибо монобанку за экономическую грамотность! Год попользовался как основной, теперь в более интересные эксперименты
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Додано: Суб 01 гру, 2018 18:02
Re: Monobank
В октябре проводил воспитательную работу отсутствием операций, в декабре повторяю.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:11
Т.к. монобанка не существует, можно ли добавить в название темы + (Универсалбанк) ?
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:00
Re: Monobank
как уменьшили % кешбека за кредитные - перестал вообще пользоваться этим недоразумением
Моно стал не интересным по сравнению с банками у которых и с отделениями все впорядке, и условия кешбека интереснее
4 месяца уже жду, может поумнеют и сделают выводы, ошибки надо исправлять
чуть больше года банке, а уже всё!
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:11
Банке в разы поболее. А год одному из ее кредитных продуктов.
Щось мені з ТАС "щастить"
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