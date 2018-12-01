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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00

  Вкладчик1234 написав:
  Stargazer212 написав:Я своему коту корм в Ашане покупаю, в зоомагазинах такой как раз на 20% дороже)))

на zootovary.com смотрели? Сегодня-завтра там ещё доп.скидка есть

я покупаю корм в ветеринарке. и МСС подходящий и цены как на зоотоварах с учетом скидки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:16

Re: Monobank

Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.

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@sms
@sms
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20

  @sms написав:Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.

Алла Максимка, Б5 и Виика.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:22

  evvk1 написав:Позвонил в приват. Могут дать 50000 кредитных. Столько и не надо. Но, теперь надо быть идиотом, чтобы не пользоваться оплатой частями ( в розетке присмотрел нужную вещь). Спасибо монобанку за экономическую грамотность! Год попользовался как основной, теперь в более интересные эксперименты :)

Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk

у привата дурацкая оплата частями. карту можно юзать в режиме ОЧ онли.
если карту привата юзать еще как и обычную кредитку будет или куча гемора или ОЧ станет золотой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:24

  @sms написав:Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.

см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
Начните с обычной(ОФФлайн)Білявки Идеи и Б5 от Таси
...а мож Эко-Максимум от Алки для любителей Эко-Маркета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:56

  @sms написав:Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.


Если в вашем городе есть А банк - можете попробовать их карту. Для этого правда надо хотя бы на полгода занести 25 кГрн депо. А так все будет очень похоже на недавнего Моню - выбор двух категорий в месяц, одинаковый кэшбек за свои и кредитные, грейс до 55 дней. Выбор категорий больше чем у Моня и проценты либо такие же либо выше (цветы ниже, но то таке). Выводить на счёт можно от 10 грн.
Flamingo
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