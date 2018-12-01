я покупаю корм в ветеринарке. и МСС подходящий и цены как на зоотоварах с учетом скидки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:16
Re: Monobank
Подскажите альтернативу моне по кешбеку? .
Аптеки, АЗС, продмаги.
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@sms
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:22
у привата дурацкая оплата частями. карту можно юзать в режиме ОЧ онли.
если карту привата юзать еще как и обычную кредитку будет или куча гемора или ОЧ станет золотой.
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:24
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261 (р)
Начните с обычной(ОФФлайн)Білявки Идеи и Б5 от Таси
...а мож Эко-Максимум от Алки для любителей Эко-Маркета
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:56
Если в вашем городе есть А банк - можете попробовать их карту. Для этого правда надо хотя бы на полгода занести 25 кГрн депо. А так все будет очень похоже на недавнего Моню - выбор двух категорий в месяц, одинаковый кэшбек за свои и кредитные, грейс до 55 дней. Выбор категорий больше чем у Моня и проценты либо такие же либо выше (цветы ниже, но то таке). Выводить на счёт можно от 10 грн.
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